تزينغاريتي: القوى الديمقراطية متحدة ضد كراهية اليمين المتطرف

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال الأمين العام للحزب الديمقراطي الإيطالي، إن القوى الديمقراطية في البلاد متحدة ضد كراهية اليمين المتطرف.

وكانت قوات الشرطة قد قامت صباح الخميس، بـ”بعمليات تفتيش ومداهمات واعتقالات في مدن عديدة من البلاد ضد أشخاص مرتبطين بالجماعات اليمينية المتطرفة”.

وبهذا الصدد، كتب تزينغاريتي على (فيسبوك)، معربا عن “الشكر لرجال شعبة التحقيقات العامة والعمليات الخاصة (ديغوس)، لإيقافها حركة النازيين الجدد التي تم إنشاؤها في مدن إيطالية عديدة”، حيث “تم تنظيم شبكة خطيرة من المتطرفين اليمينيين ضد مؤسساتنا، معززة بالأسلحة والمتفجرات”.

وأشار سكرتير الحزب الشريك في الإئتلاف الحاكم مع حركة خمس نجوم، الى أنها “ليست المرة الأولى، وهذه ليست قضية معزولة”، عن سابقاتها. مؤكداً أن “القوى الديمقراطية وغالبية الإيطاليين متحدون لمحاربة الكراهية التي يبثها اليمين المتطرف في بلادنا”، مبينا أن “هذا ما يقود إليه كل هذا الكره”.

وذكر تزينغاريتي أن “هناك العنف من جهة، والإجابات والحلول الملموسة لاحتياجات إخواننا المواطنين من الجهة الأخرى”، واختتم مؤكداً أن “هذا هو الأسلوب الذي سنحارب به”.