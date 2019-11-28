إيطاليا تعلن إهتمامها بالمبادرة الفرنسية لإطلاق مهمة بحرية أوروبية في مضيق هرمز

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن وزير الدفاع الايطالي لورينزو غويريني الخميس أن بلاده تشارك في “الاجتماعات التحضيرية” لمبادرة فرنسا الخاصة بإطلاق مهمة بحرية أوروبية في مضيق هرمز، والتي قال إنها “لا تزال في مرحلة التخطيط”.

وقال غويريني خلال جلسة إستماع أمام لجنة شؤون الدفاع في البرلمان الايطالي بشقيه النواب والشيوخ، إن وزارته “تتابع باهتمام خاص تطور الوضع في المنطقة البحرية المعنية”. أما فيما يتعلق بالمبادرات الحالية والدور الايطالي المحتمل، أشار إلى أن “الاقتراح البريطاني لم يفض إلى نتائج، لدرجة أنها تشارك الآن في مهمة الأمن البحري الدولية التي تقودها الولايات المتحدة الامريكية”. وأردف “فرنسا تقدمت بمبادرة تجاه الشركاء الأوروبيين لربطها مع تلك (تحت القيادة الامريكية) القائمة”.

وكان وزير الخارجية البريطاني السابق جيريمي هانت، قد دعا إلى مهمة بقيادة أوروبية في منطقة الخليج، ولكن بلاده إنضمت لاحقاً إلى المهمة التي تقودها الولايات المتحدة لحماية السفن التجارية في المنطقة.