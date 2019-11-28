ناشط من هونغ كونغ: أدعو إيطاليا لدعم الديمقراطية على غرار قانون الكونغرس الأمريكي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- دعا الناشط الطلابي في هونغ كونغ، جوشوا وونغ، السلطات الايطالية إلى تبني قانون يدعم “حقوق الإنسان والديمقراطية” في المستعمرة البريطانية السابقة على غرار ذلك الذي أقره مجلس الشيوخ الامريكي قبل يومين.

وقال الناشط، في مداخلة عبر الفيديو خلال مؤتمر صحفي إنعقد اليوم الخميس بمجلس الشيوخ الايطالي “أعتقد أن على أي دولة مسؤولة مثل إيطاليا أن تثبت مدى اهتمامها بالحرية واتخاذ التدابير المناسبة” في هذا الصدد. ونوه بأنه “منذ خمسة أشهر نشهد وحشية الشرطة، التي تستخدم الآن الأسلحة النارية ضد المتظاهرين”، كما أن “هناك أيضًا شركات إيطالية تساهم في تزويدها بأدوات مكافحة الشغب، بما في ذلك المركبات”.

وأضاف القيادي في الحراك الطلابي، في المؤتمر الذي نظمه حزب (إخوة إيطاليا) اليميني المعارض والحزب الراديكالي، “شعرت بخيبة أمل إلى حد ما لدى قراءة التصريحات غير المبالية لوزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو حول الوضع الرهيب لحقوق الإنسان في هونغ كونغ. أن أدرك أن الزعماء السياسيين ورجال الاعمال يتخوفون من إثارة القلق بشأن حقوق الإنسان مع بكين، خشية أن يتعارض ذلك مع مصالحهم الاقتصادية”.

وقال “طلبي المتواضع هو أن تظل إيطاليا وفية بالوعود التي قطعتها أمام الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الاوروبي الذي أقسم على أن حقوق الإنسان هي قاعدته وعلى أنه لن يشجع أبداً الانتهاكات”. وأردف “أطلب من الاتحاد الأوروبي وإيطاليا ألا يغضوا الطرف عن الأزمة الإنسانية في هونغ كونغ”.