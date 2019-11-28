جينتيلوني يتعهد بحماية مصالح إيطاليا في بروكسل من منطلق أوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أكد مفوض الشؤون الاقتصادية في الجهاز التنفيذي الأوروبي الجديد، باولو جينتيلوني، على أنه سيعمل على حماية المصلحة الوطنية لبلاده إيطاليا من منظور أوروبي.

وقال جينتيلوني، معلناً إستقالته كعضو في مجلس النواب الايطالي بعد أن ظل في البرلمان 19 عاماً، “بدءً من يوم الاثنين القادم سوف أكون مسؤولاً مالياً في المفوضية الأوروبية، وهو تحدٍ بالنسبة لي، ووضع شاذ بالنسبة للعديد من الدوائر الأوروبية”، كمسؤول إقتصادي أوروبي يحمل جنسية بلد عضو يعاني من إرتفاع نسبة الدين العام.

وأردف رئيس الوزراء الايطالي الاسبق، “آمل أن تكون فرصة لإيطاليا لتكون على القرب من الاروقة الاوروبية التي تقرر الأشياء الأساسية. التزامي هو الحفاظ على المصلحة الوطنية بأبعادها الأوروبية”.

وشدد: “أنا إيطالي أحب إيطاليا وطني. سأحاول إقناع الايطاليين على أن أفضل وسيلة لحماية المصلحة الوطنية هو الاخذ بعين الاعتبار البعد الأوروبي”.