ترحيب أممي بمبادرة السعودية بشأن إطلاق سراح محتجزين يمنيين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نيويورك- أبدى المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيثس، بمبادرة المملكة العربية السعودية أُحادية الجانب لإطلاق سراح 128 محتجزا يمنيا من الحوثيين وإعادتهم إلى صنعاء فيإطار مبادرة للدفع بعملية السلام.

وأعرب غريفيثس، حسبما جاء في بيان، عن “امتنانه للسعودية لاتخاذها تلك الخطوة التي قال إنها تثبت، مع غيرها من إجراءات التهدئة، حُسن نيّة الأطراف المعنية واهتمامهم بتوفير بيئة مواتية لبناء السلام”.

كما تقدم المبعوث بالشكر للجنة الدولية للصليب الأحمر على “جهودها في تسهيل عملية الإفراج عن المحتجزين”، مناشداً جميع الأطراف بـ”الاستمرار في العمل نحو الإيفاء بالتزاماتهم في إطلاق سراح كافة المحتجزين على خلفية الصراع طبقا لاتفاقية استوكهولم”.

كما جدد مارتن غريفيثس “دعوة جميع الأطراف إلى العمل مع مكتبه ومع اللجنة الدولية للصليب الأحمر على مبادرات مستقبلية لتبادل المحتجزين لتخفيف المعاناة الشديدة لعائلات المحتجزين الذين ينتظرون عودة ذويهم”، وفقاً للبيان.