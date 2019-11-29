مقتل فتى فلسطيني وإصابة 4 على حدود غزة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – غزة – قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن فتى فلسطيني قتل وإن 4 اصيبوا برصاص الجيش الإسرائيلي على حدود قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة في القطاع في تصريح لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء، إن “شهيداً و4 اصابات بجراح مختلفة برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي وقعت شرق خان يونس”.

واشارت الطواقم الطبية الفلسطينية الى “استشهاد فهد محمد وليد الاسطل (16 عاماً) برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في البطن شرق خان يونس”.

وسبق لوزارة الصحة أن أعلنت اليوم “استشهاد الشاب رائد السرساوي من سكان حي الشجاعية، متأثرًا بجراحه التي أصيب بها جراء استهداف دراجة نارية في الحي الكائن شرق غزة، خلال التصعيد الأخير”.