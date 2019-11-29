الفاتيكان يشيد باستعداد الصين للحوار

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – أعربت حاضرة الفاتيكان على لسان أمين سرها، الكاردينال پييترو پارولين عن الرضا لابداء الصين استعدادها للحوار، مشيرا الى هوامش لنقاط مشتركة في هذا المجال.

وتعليقًا على انفتاح الصين على الفاتيكان الذي عبر عنه أمس المتحدث باسم وزارة خارجية بكين، أضاف الكاردينال پارولين “حسنًا، نحن سعداء لأنهم اتخذوا هذا الموقف أيضًا، وهو أمر معروف جيدًا من جانب البابا تجاه الصين”، مبينا أن “هناك استعدادًا للمضي قدمًا على طريق الحوار”.

وتابع المسؤول الفاتيكاني “لقد بدأنا ووصلنا إلى مرحلة مهمة”، لكن “الحوار لا يزال يتطلب خطوات عديدة”.

وذكر وزير خارجية الفاتيكان، أنه كرر ما قاله البابا، “لقد فاجأني الموقف، ويبدو لي الحل الوحيد”، إذ “يجب أن نستمع الى بعضنا بتواضع ونفكر بجدية”، وأن “نتجنب أي عنف من ناحية أخرى”. واختتم بالقول “أعتقد أن هناك طرقًا أو هوامش للحوار حتى لو كانت صعبة، على طريق إيجاد نقاط مشتركة”.