مؤسسة فاتيكانية: وصول 81 ألف مهاجر الى الاتحاد الأوروبي منذ مطلع العام جاري

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت مؤسسة فاتيكانية إن 81 ألف مهاجر وصلوا الى الاتحاد الأوروبي منذ كانون الثاني/يناير حتى تشرين الأول/أكتوبر من العام جاري.

وأضاف تقرير “المهاجرين 2019” لمؤسسة (مغرانتِس) التابعة لمجلس الأساقفة الايطاليين، الذي قدِّم اليوم خلال مهرجان الهجرة في مدينة مودينا (شمال وسط)، أنه “بالنسبة لآفة المهاجرين واللاجئين هناك فجوة مقلقة بين التمثيل المفرط لهذه الظاهرة في إيطاليا وأوروبا وبعدها الحقيقي”.

ولفت التقرير إلى “حقيقة أنه في السنوات الثلاث الماضية كان هناك عدد أقل من الأشخاص الذين يبحثون عن الحماية قد دخلوا”، الى القارة العجوز “في أعقاب اتفاقية الاتحاد الأوروبي وتركيا لعام 2016 والمذكرة التي وقّعتها إيطاليا عام 2017 مع حكومة طرابلس”، وذلك “على الرغم من حالة الحرب الأهلية والمعلومات الأكثر من موثوقة عن عدم احترام حقوق الإنسان في ليبيا”.

وندد التقرير بـ”أنه في الوقت نفسه، ازداد عدد القتلى والمفقودين في عرض البحر، بالعلاقة مع أولئك الذين تمكنوا من المغادرة”، وكذلك بـ”ظروف أولئك الذين ما يزالون محاصرين في تركيا، على طول طريق البلقان، في اليونان أو خارج موانئنا، وقبل كل شيء من تم اعتراضهم وأعيدوا إلى ليبيا، هم الأكثر بعثا للقلق”.