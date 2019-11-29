إيطاليا: العثور على حطام قارب المهاجرين المفقود والجثث متناثرة حوله

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – حددت مجموعة الغواصين التابعة لقوات خفر السواحل الأيطالية، من خلال جهاز مسح الأعمال، حطام قارب المهاجرين الذي غرق في 23 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أمام سواحل لامبيدوزا، ومن حوله هناك جثث متناثرة.

وعلمت مجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الجمعة، أن “عدد الجثث يبقى غير معروف حتى الآن، بسبب ظروف الرؤية السيئة في القاع”. وقد “تم وقت وقوع الحادث، انتشال 5 جثث وفقدان 15 شخص على الأقل”، بينما “كان عدد الناجين من الغرق 149 شخصاً”.

وقال خفر السواحل، إنهم “عثروا بمساعدة صيادين من لامبيدوزا، على إشارة سونار قد تتطابق مع القارب الصغير الذي غرق يوم السبت الماضي”، مبينة أن “الغواصة ذات التحكم عن بعد، التابعة لخفر السواحل، ستقوم من التأكد مما إذا كان القارب بالفعل وإذا كانت هناك جثث”.

وخلص خفر السواحل الى القول إنه “بالتزامن مع ذلك، شرع الغواصون منذ هذا الصباح، بعمليات البحث على الفور”.