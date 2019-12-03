يونيسف إيطاليا: صدمة لمقتل 8 أطفال في حلب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعرب فرع إيطاليا لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، عن “الشعور بالصدمة والحزن إزاء الأنباء الواردة من مكاتبنا الميدانية، التي تفيد بمقتل 8 أطفال وإصابة 8 آخرين في هجمات على بلدة تل رفعت شمال حلب”، وقد “كانوا جميعًا دون سن الـ15 عامًا”.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم (يونيسف) إيطاليا، أندريا ياكوميني أن “عدد الأطفال الذين قتلوا في شمال سورية بعد هذا الهجوم، يرتفع إلى 34 شخصًا بريئًا في الأسابيع الأربعة الماضية”، وهي “حقيقة تبعث على القلق بالإضافة إلى العنف الدائر الذي يستمر في عدة أجزاء من المنطقة”.

وذكر ياكوميني أنه “في ما يقرب التسع سنوات من الصراع، تم تجاهل مبدأ حماية الأطفال الأساسي الوارد في اتفاقية عام 1989 تمامًا”، فقد “قُتل آلاف الأطفال بسبب هذا النزاع، إنهم كثيرون لدرجة يصعب إحصاء هذا الرعب”.

وخلص الناطق باسم المنظمة الإنسانية الى القول إن “اليونيسف يذكِّر جميع أطراف النزاع في سورية بضرورة حماية الأطفال دائمًا، بأنهم ليسوا هدفًا، وأن جميع الذين يواصلون قتل الأطفال عن عمد سوف يتحملون مسؤولية عملهم”.