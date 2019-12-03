فرع إيطاليا للعفو الدولية: آمل أن يخلق الحكم لصالح المهاجرين سابقة قضائية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعرب المتحدث باسم فرع إيطاليا لمنظمة العفو الدولية، ريكاردو نوري عن ارتياحه بشأن الحكم الصادر عن محكمة روما المدنية، والتي ثبّت عدم قانونية إعادة المهاجرين.

هذا وقد أصدر القسم الأول من المحكمة المدنية في روما الثلاثاء، حكماً مهماً يعتبر أن “عمليات إعادة المهاجرين غير قانونية”، وأن “كل من يخضع لها يمتلك الحق بالحصول على تعويض عن الضرر وتقديم طلب حماية دولية في البلد نفسه.

وبهذا الصدد، قال نوري في تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الإيطالية “إنه حكم مهم آمل أن يخلق سابقة قضائية، مستوحاة من إملاءات الدستور الإيطالي”، مؤكداً أن “الإعادة القسرية هي فعل غير قانوني، وليس ذلك وحسب، بل “تنطوي على التعويض عن الضرر وكذلك إمكانية الوصول إلى داخل البلاد وطلب شكل من أشكال الحماية الدولية منها”.

وتابع الناطق باسم المنظمة أنه “مع هذا الحكم، لا يتم مجرد إعادة التأكيد على نقطة أخلاقية حول واجب الإنقاذ وحسب”، بل “يفرض أن كل هذا قانون ينص عليه الدستور أيضًا”. واختتم بالقول إن “هذا المنحى من النشاط القضائي والاحترام على المستوى القانوني، هو الطريق الذي تنوي منظمة العفو الدولية اتباعه دائماً أكثر فأكثر”.

يذكر أن “محكمة العاصمة أصدرت الحكم في ما يسمى: قضية عثمان وغيره ضد إيطاليا”، التي “كانت قد بدأت عام 2016 برعاية منظمة العفو وجمعية الدراسات القانونية حول الهجرة (Asgi)”. وقد “بدأ كل شيء في 27 حزيران/يونيو 2009 عندما انطلق 89 شخصًا (بينهم 75 إريتريًا) من على الساحل الليبي على متن زورق مطاطي، بعد فرارهم من بلادهم، بهدف الوصول إلى إيطاليا والتمتع بحق الحماية الدولية أخيرًا”.

وعلى “بعد بضعة أميال عن سواحل لامبيدوزا، وبعد عطب محرك القارب بعد ليلة واحدة من سفرهم، تم إنقاذهم من قبل البحرية الإيطالية، ثم إعيدوا بشكل جماعي الى ليبيا، دون أي إجراء رسمي وبالقوة في بعض الحالات”.