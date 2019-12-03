بلجيكا تنظم اجتماعاً للأعضاء غير الدائمين بمجلس الأمن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – افتتح وزير الخارجية والدفاع البلجيكي الجديد فيليب غوفان، اليوم في بروكسل الدورة الثانية لاجتماعات الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.

ويضم اللقاء الدول العشر من الأعضاء الحاليين غير الدائمين في المجلس والدول الخمس التي ستنضم بداية العام القادم.

ويهدف اللقاء إلى تعزيز التعاون بين الأعضاء غير الدائمين وتحسين مستوى أداء مجلس الأمن الدولي.

وتم تنظيم الاجتماع، حسب بيان وزارة الخارجية، بالتعاون مع دولة الكويت التي تنتهي مدة عضويتها بنهاية العام الحالي وتونس التي تبدأ عضويتها لعامين في التاريخ نفسه.

ويرى غوفان أن الصعوبات وأجواء عدم اليقين السائدة حالياً بين القوى الكبرى حالياً تضفي على أجواء التعاون بين الدول غير دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي أهمية خاصة.

ويسعى المشاركون في الاجتماع إلى العمل من أجل تعزيز دورهم في عملية اتخاذ القرار الدولي رغم انهم لا يملكون حق النقض (الفيتو) داخل الهيئة الدولية.

وأشار الوزير البلجيكي إلى أهمية أن “يساهم” الأعضاء في تبني قرارات مجلس الأمن الدولي تتطابق مع أهداف الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

وكانت الدول غير دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي قد بادرت عام 2014 إلى الدفع لتبني قرار يحمل الرقم 2165 لصالح تقديم الدعم الإنساني للسوريين.

وكانت بلجيكا قد انتُخبت كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي عام 2018 لمدة عامين.