كونتي يعلن عن إجتماع ثنائي مع ترامب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

لندن- أعلن رئيس الوزراء الايطال، جوزيبي كونتي مساء الثلاثاء أنه سيعقد إجتماعاً ثنائياً مع الرئيس الامريكي دونالد ترامب غدا الاربعاء، على هامش قمة حلف شمال الاطلسي بالعاصمة البريطانية.

وفي تصريحات للصحفيين بمقر سفارة بلاده في لندن، تعليقاً على سؤال فيما إذا كان يساوره القلق بشأن إجراءات إنتقامية أمريكية محتملة قد تطال إيطاليا أيضاً رداً على ضريبة الخدمات الرقمية على الشركات الامريكية الكبرى، أجاب كونتي “هناك الكثير من الملفات التي يمكن أن تقلقني، لكننا نعمل على حل كل شيء بالتوافق”.

وأضاف رئيس الحكومة الايطالية، في إشارة إلى اللقاء الثنائي مع ترامب “سنضع القلق جانباً، لدينا نهج يركز دائمًا على حل المشكلات”.

يذكر أن المفوضية، الذراع التنفيذي للإتحاد الاوروبي، أكدت في وقت سابق الثلاثاء أنها ستقف متحدة ضد تهديدات واشنطن، وشدد ناطق بإسمها على ضرورة الحوار من أجل توافق أوروبي – أمريكي حول النظام الضريبي الخاص بشركات الانترنت. وقال إن المفوضية ستتحرك ضمن أطر منظمة التجارة العالمية، حيث ” نرى أن هذه المنظمة هي المكان المناسب لحل النزاعات، ولكننا نأمل التوصل إلى حل ودي مع واشنطن قبل ذلك”، على حد قوله.