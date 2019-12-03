كونتي: أرى مستقبلا رائعاً لحلف ناتو ولكن ينبغي التكيّف مع التحديات الجديدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

لندن- شدد رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي على أن حلف شمال الاطلسي (ناتو) “قدم لنا الكثير ويمكن أن يقدم لنا المزيد”، مشيرا إلى أنه لا يزال يرى “مستقبلاً رائعاً” للحلف.

وقال كونتي في تصريحات للصحفيين مساء الثلاثاء بمقر سفارة بلاده في لندن حيث يشارك في قمة (ناتو)، “الحلف يبلغ من العمر 70 عامًا ، وهي ذكرى مهمة … يمكن أن تكون هناك أوقات حرجة، لا يمكننا أن نخفي أن هناك مشاكل. لكن يجب ألا ننسى أن هذا التحالف عبر الأطلسي قدم إلينا الكثير ونحن بحاجة إليه”.

وفي إشارة إلى إنتقادات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب لتصريحات نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون عن “الموت السريري” لشمال الأطلسي، قال رئيس الحكومة الايطالية “ينبغي أن نعمل دائمًا من أجل تكيّف الحلف مع مجريات التحديات الجديدة. لا يمكننا التفكير في الاستمرار في التحرك داخل ناتو بالعقليات القديمة”.