مسؤول فاتيكاني يدعو الأديرة ودور العبادة لإستقبال مهاجر واحد على الأقل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – دعا مسؤول فاتيكاني الأديرة والرهبنات الى إستقبال مهاجر واحد على الأقل في كلٍّ منها.

هذا وقد وصل الى روما صباح الأربعاء، 33 لاجئًا من جنسيات مختلفة (من أفغانستان، الكاميرون وتوغو) بفضل مشروع الممرات الإنسانية، قادمين من جزيرتي ليسبوس وساموس اليونانيتين.

وفي تصريحات من مطار روما الدولي بضاحية فيوميتشينو، خلال استقباله للمهاجرين، أطلق مسؤول هيئة الصدقة الفاتيكانية، الكاردينال كونراد كراييفسكي نداء قال فيه: “افتحوا بيوتكم، أديرتكم، مبانيكم، فهناك مجال متاح وهناك موارد”، لإيواء المهاجرين.

ووفقا لخدمة الإعلام الديني التابعة لمجلس الأساقفة الإيطاليين، فقد اضاف الكاردينال كراييفسكي، أنه “إذا استقبلت الأديرة والرهبنات شخصاً واحداً أو أسرة واحدة على الأقل، فلن يبقى أحداً على جزيرة ليسبوس”.