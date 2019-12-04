إيني للطاقة توقع مذكرة التفاهم مع تونس لإنتاج وقود حيوي مستدام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – وقعت مجموعة (إيني) الإيطالية للطاقة والشركة الوطنية التونسية المساهمة لتوزيع البترول (SNDP)، مذكرة تفاهم مع تونس الأربعاء لإنتاج الوقود الحيوي المستدام.

وقالت (ايني) في بيان، إن “مذكرة التفاهم تم توقيعها بحضور وزير الصناعة التونسي سليم الفرياني مع وزارة الصناعة التونسية بهدف التعاون، من خلال شركة مشتركة لزراعة بذور الخروع على مستوى شبه صناعي، بهدف توليد وقود حيوي مستدام”. وقد “بدأت (إيني) هذه العملية بالفعل على أساس تجريبي في منطقة قفصة”، جنوب غرب البلاد.

ووفقا للبيان، “فقد قام بتوقيع الاتفاقية كل من رئيس شركة (SNDP) نبيل زميدة ورئيسها العام ورئيس قسم التكرير والتسويق في شركة (إيني)، جوزيبي ريتشي”. حيث “ستناقش أول حالة في العالم من الزراعة شبه الصناعية غير الغذائية في منطقة شبه صحراوية، مكرسة لتوليد الوقود الحيوي المستدام”.

وذكر البيان أن “العملية ستؤدي الى توفير زيت نباتي ذا تأثير منخفض على البيئة من أجل الاستبدال التدريجي لزيت النخيل، الذي اتخذ قرار الإبتعاد عن استخدامه على مستوى الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030”.