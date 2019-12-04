ترامب: المنطقة الآمنة في سورية فاعلة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

لندن – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن “الحدود والمنطقة الآمنة فاعلان بشكل جيد للغاية، وأنا أعطي تركيا فضلا كبيرا في ذلك”.

وفي حديثه مع الصحفيين على هامش قمة (ناتو) في العاصمة البريطانية، عن الاجتماع الذي عقده صباح اليوم مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أضاف ترامب “لقد عقدنا اجتماعا غير متوقع وناقشنا كل شيء”، حيث “بحثنا قضية سورية والاكراد”.

وذكر أن “وقف إطلاق النار يصمد كثيرًا، ربما سيعترفون بالفضل لي في ذلك يومًا ما، لكن ربما لا!”. وتابع “لقد تحدثنا عن كل شيء، وتحدثنا كثيرا. كان اجتماعًا جيدًا للغاية في رأيي. تحدثنا فيه عن سورية وعن الأكراد”.

وفيما يتعلق بالحدود بين سورية وتركيا، قال ترامب إن “الحدود كانت كارثة منذ فترة طويلة. سحبنا جنودنا وفرضنا سيطرتنا على النفط. لدينا جنود حيث يوجد نفط. هذا ما أعتقد أن عليهم الإهتمام به”.

وبشأن الأتراك، قال الرئيس الأمريكي “يمكنهم السيطرة على حدودهم بأنفسهم وهذا ما يفعلونه. إذا أرادوا، يمكنهم استخدام بلدان أخرى إن كانوا يريدون بذل الوقت والجهد”، لكن “هذه الحدود كانت تحت الحصار منذ عدة عقود، وقد حان الوقت لتركها”، لذلك “غادرنا المنطقة ونحن سعداء بذلك للغاية”. واختتم بالقول “لقد تحدثنا عن هذا”.