رئيس حكومة إيطاليا: الناتو منصة حوار فريدة من نوعها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إن حلف شمال الأطلسي (ناتو)، “هو المنبر الوحيد للحوار، في سياق يخاطر بالتشظي”.

وخلال مؤتمر صحفي عقده في لندن على هامش حضوره قمة الناتو، أضاف كونتي أن حلف الأطلسي “كان وسيظل يمثل النقطة المرجعية في البعدين السياسي والعسكري”.

أما بشأن اللقاء الذي جمعه أمس والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فقد ذكر رئيس الحكومة أنه ” كان مريحًا وودودًا، تحدثنا عن العديد من القضايا”، وبل “وحتى عن المنافسات الانتخابية”.

واسترسل كونتي “إننا نتبادل التقييمات للأمور دائمًا عندما نلتقي”، لقد “سألني عن مجريات الأمور في إيطاليا”، واختتم بالقول إن “الرئيس الأمريكي يعطي دائمًا رأيا ذا إيجابية شديدة من ناحية عمل حكومتنا”.