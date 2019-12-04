كونتي: لا نتوقع أضراراً على المنتجات الإيطالية جرّاء الرسوم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي “لا نتوقع فرض أي رسوم ضدنا، والتي قد تلحق الضرر بأعمالنا”.

وخلال مؤتمر صحفي عقده في لندن على هامش حضوره قمة الناتو، الأربعاء، أضاف كونتي: “سنناقش الآن هذه المسألة مع الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب”، وأردف “حتى لو كانت جداول الأعمال المعنية تدخل نطاق الوقت الضائع (في إستعارة من كرة القدم) لأننا تأخرنا كثيرًا، وهناك طفرات سريعة يتحتم علينا القيام بها”.

ثم أجاب عن سؤال آخر حول الموضوع ذاته، بالقول “إن التهديدات بشأن الرسوم لم تبعث فينا الرضا بالطبع”، لكن “أنا مقتنع بأننا لن نصل إلى هذا الحد”.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد لوحت قبل يومين بأن “ضريبة الويب التي فرضتها فرنسا والتي تفكر فيها إيطاليا والنمسا وتركيا أيضًا قد تكلف هذه البلدان غالياً، والتي قد تفرض عليها عقوبات ثقيلة للغاية.