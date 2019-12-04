ترامب: فعلنا كثيراً في قمة الناتو باليومين الأخيرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

لندن – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “عندما ستنتهي اجتماعات اليوم، سأعود إلى واشنطن”. وأردف “لن نعقد مؤتمرا صحفيا في نهاية القمة، لأننا فعلنا كثيراً في اليومين الأخيرين”.

وكتب ترامب على منصة (تويتر) للتواصل الإجتماعي من العاصمة البريطانية، الأربعاء “تمنياتي بعودة سعيدة للجميع”. وتابع “لقد أنهيت للتو الاجتماعات مع تركيا وألمانيا، والآن سوف أرى البلدان التي توصلت إلى تحقيق هدف الـ2٪ (من الناتج المحلي الإجمالي لتغطية نفقات الدفاع)”. واختتم رئيس الولايات المتحدة الى القول “بعد ذلك سأعقد لقاءات مع الدنمارك وايطاليا”.