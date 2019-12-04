كونتي: يجب أن يكون لأمريكا دوراً مركزياً بالملف الليبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إن “للولايات المتحدة دوراً أساسياً بالتأكيد في منطقة المتوسط الموسعة”، وكذلك الأمر “بالنسبة لليبيا أيضًا”.

وخلال مؤتمر صحفي عقده في لندن على هامش حضوره قمة الناتو، الأربعاء، أضاف كونتي أن “بإمكان الولايات المتحدة، بل يجب عليها أن يكون لها دوراً أساسياً”، في الملف الليبي فـ”لقد شاركنا دائماً في هذه الملفات”.

وتابع رئيس الحكومة الإيطالية، أنه “بصرف النظر عنهم في محاولة لتوجيه الحل السياسي، ستكون نهاية الصراع الليبي أمر يستحيل التفكير فيه”.

أما بالنسبة للقمة الرباعية المصغرة التي التأمت أمس دون مشاركة إيطاليا، فقد علق كونتي قائلا: “كانت قمة عن سورية، نشأت بصيغة أخرى”، واختتم مشيرا الى أنه “لا أحد يتحدث عن ليبيا دون إشراك إيطاليا بالأمر”.