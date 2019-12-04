جينتيلوني: حان الوقت للمضي قدماً على طريق الاتحاد المصرفي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية باولو جينتيلوني، أنه طالما كانت اللحظات الصعبة على صعيد الأزمة الاقتصادية والمالية في منطقة اليورو قد تركناها وراء ظهورنا وأن النظام المصرفي قد “تعافى”، فقد “الوقت المناسب لإحراز تقدم في مجال الاتحاد المصرفي”.

وأضاف جنتيلوني في تصريحات على هامش اجتماع مجموعة اليورو في بروكسل الأربعاء، “أعتقد أن هذه الخطوة تمثل أمراً مهماً بالنسبة لجميع الدول الأوروبية”. ورأى أن “هذا هو الوقت المناسب للقيام بذلك، لأننا تركنا وراءنا أصعب لحظات الأزمة، ونظراً لكوننا غير متأكدين مما ستؤول إليه الأوضاع الاقتصادية في الأشهر والسنوات القادمة”.

وخلص رئيس الوزراء الإيطالي السابق إلى القول، إن “النمو مستمر، وقد تعافى النظام المصرفي إلى حد كبير”، لذلك “فقد حان الوقت لمحاولة إحراز تقدم”، على هذا الصعيد.