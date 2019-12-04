نقابي إيطالي: علينا البقاء متحدين لمواجهة تحديات الولايات المتحدة والصين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال نقابي إيطالي: “يجب أن تظل أوروبا موحدة وغير منقسمة لمواجهة التحديات التي تأتي من ناحية الولايات المتحدة والصين”.

وأكد رئيس اتحاد الصناعيين الإيطاليين (كونفيندوستريا) فينتشنتسو بوتشّا، في لقاء ثلاثي مع نظرائه من فرنسا وألمانيا، في روما، الأربعاء “نحن جميعًا ننتمي إلى هذه العائلة المشتركة الكبيرة وهي أوروبا”.

وتابع بوتشّا “نحن مواطنون أوروبيون من مختلف البلدان، تجمعنا قيم ومبادئ، ولدينا هنا اليوم أول ثلاثة قادة أوروبيين في مجال الصناعات التحويلية”، واختتم مشيرا الى أن “على السياسة أن تبعث رسالة قوية لتبقى قادرة على المنافسة لمواصلة زيادة العمل والثروات”، في القارة العجوز.