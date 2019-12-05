البابا: اقترحنا مع الأزهر جعل الـ4 من فبراير يوماً عالمياً للأخوّة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – اقترح البابا فرنسيس والإمام الأكبر للأزهر الشيخ أحمد الطيب أن يكون الرابع من شباط/فبراير، يوماً عالمياً للأخوّة.

وأبلغ المجلس البابوي للحوار بين الأديان ذلك في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الذي أعرب عن “استعداده”، كما “طلبت الرسالة أيضًا مشاركة الأمم المتحدة للكرسي الرسولي والأزهر، بتنظيم قمة عالمية حول الأخوّة الإنسانية في المستقبل القريب”.

وأشارت مذكرة مجلس الحوار الى أن “يوم الـ20 من آب/أغسطس الماضي، شهد تشكيل لجنة عليا لتحقيق الأهداف الواردة في وثيقة الأخوّة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك”، الموقعة في أبو ظبي في 4 شباط/فبراير 2019.

وذكر المجلس الفاتيكاني أن “اللجنة تتكون حاليًا من مسيحيين ومسلمين ويهود، برئاسة رئيس المجلس البابوي للحوار بين الأديان الكاردينال ميغيل أنخيل أيوسو، والمستشار محمد عبد السلام “، من الأزهر، اللذين “التقيا واللجنة في نيويورك أمس، الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش، لتسليمه رسالة البابا فرنسيس والإمام الأكبر للأزهر الشيخ أحمد الطيب”.

وقال المجلس البابوي للحوار، إن “غوتيريش أعرب عن تقديره واستعداده للمشاركة بهذه المبادرة، مؤكداً أهمية العمل من أجل البشرية جمعاء”، كما “عين مستشاره الخاص أداما ديينغ، ممثلا للأمم المتحدة لمتابعة الأنشطة المقترحة والتعاون مع اللجنة”.