دي مايو يلتقي المالكي ويجدد دعم حل الدولتين وعدم شرعية المستوطنات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- التقى وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو اليوم الخميس نظيره في حكومة السلطة الفلسطينية، رياض المالكي، وذلك بمقر الوزارة في روما (قصر فارنيزينا)

وأشارت مذكرة للخارجية الايطالية إلى أن اللقاء إستعرض عملية السلام والعلاقات الثنائية، منوهة بأنه كان فرصة لـ”التأكيد مجددًا على الموقف الإيطالي والأممي المشترك حول عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية”.

كما أكدت إيطاليا، عبر وزير خارجيتها، “دعم حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لضمان سلام مستدام” بالمنطقة.

ويشارك المالكي في منتدى (حوارات المتوسط) الذي ينطلق اليوم الخميس ويستمر إلى السبت القادم.

وقد أشارت الخارجية الايطالية إلى المنتدى يسعى للمساهمة في مواجهة التحديات والفرص في منطقة البحر المتوسط “الموسعة” بتعزيز الفرص العظيمة التي توفرها أجندة إيجابية عبر التنمية.

من بين القضايا الاستراتيجية التي ستحتل قلب النقاش في المنتدى: الأزمات الإقليمية الرئيسية، مع التركيز على ليبيا وسورية، والتحديات التي تطرحها عمليات الانتقال السياسية المستمرة ، التنافس الجيوسياسي بين مختلف الجهات الإقليمية الفاعلة، الإرهاب ومصير تنظيم داعش، إدارة تدفقات الهجرة، الأثر الجيوسياسي لتغير المناخ، سيناريوهات الطاقة الجديدة، ودور الاستثمارات والابتكار التكنولوجي في المنطقة.