إنتهاء مهمة البرلمانيين الأوروبيين في مالطا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أنهت مجموعة من البرلمانيين الأوروبيين زيارتها الاستطلاعية إلى مالطا، والتي كانت تهدف للاطلاع على تطورات التحقيقات الجارية في مقتل الصحفية الاستقصائية دافني جاليتسيا عام 2017.

ورحب البرلمانيون، بحذر بالتقدم الذي أحرزه التحقيق في مقتل الصحفية مع شعورهم بالقلق بسبب غياب المسار المتعلق بتبيض الأموال والفساد.

ويأخذ البرلمان الأوروبي على التحقيق في مالطا تركيزه على عملية قتل الصحفية وإهماله للرابط القائم بين عملية القتل وبين التحقيقات التي كانت تجريها جاليتسيا حول قضايا فساد وتبيض أموال تورط فيها مسؤولون كبار مقربون من رئيس الوزراء جوزيف موسكات

وناشد البرلمانيون المفوضية الأوروبية الإسراع بالبدء بحوار فعلي مع مالطا حول سيادة القانون.

وقد التقى البرلمانيون خلال مهمتهم التي استمرت يومين برئيس وزراء مالطا وكبار المسؤولين وكذلك مسؤولين قضائيين وأفراد عائلة الصحفية القتيلة.

وعبر البرلمانيون في بيان صدر عنهم اليوم عن عدم قناعتهم وتشككهم بتصرف رئيس الوزراء المالطي خاصة نيته التخلي عن مصبه قبل منتصف الشهر المقبل، كون أن “هذه الاستقالة قد تؤثر سلباً على مسيرة التحقيقات”، حسب كلامهم.

وتسود حالياً أجواء من عدم الثقة بين المؤسسات الأوروبية ورئيس وزراء مالطا على خلفية هذه القضية.

ويشدد البرلمانيون على ضرورة استمرار التحقيقات بدون أي تدخل سياسي.

وتواجه مالطا خطر التعرض لإجراءات أوروبية مشددة في حال ثبت أن السلطات السياسية تصرفت بسلبية أو تدخلت بشكل أو بآخر للتأثير على التحقيقات.