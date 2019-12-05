دي مايو يلتقي بيدرسن ويؤكد: لن يتحقق السلام في سورية بالقوة العسكرية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعرب وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو اليوم الخميس عن “تقدير وامتنان الحكومة الإيطالية” لجهود مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية، غير بيدرسن.

وقال دي مايو في تصريحات صحفية مشتركة مع المبعوث الاممي الذي يشارك في منتدى (حوارات المتوسط) في العاصمة روما، إن إيطاليا تدعم “الإلتزام الحماسي” الذي أبداه بيدرسن منذ تعيينه إلى بداية أعمال اللجنة الدستورية السورية في 30 تشرين الأول/أكتوبر في جنيف، من أجل الدفع بالحل السلمي للازمة في سورية.

وأضاف دي مايو “إيطاليا تشاطر بيدرسن في أن الهدف هو سلام مستدام، لا يمكن تحقيقه عن طريق القوة العسكرية”، ولكن فقط من خلال “الجهود الدبلوماسية الكبرى” إلتزاماً بما “يحدده القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن الدولي”.