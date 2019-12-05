إيطاليا “لن تتسرع” في إعادة العلاقات الدبلوماسية مع سورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو الخميس أن حكومة بلاده “لن تتسرع بخطوات إلى الأمام” بشأن إعادة العلاقات الدبلوماسية مع النظام في سورية، وذلك في تصريحات للصحفيين في روما، رفقة المبعوث الأممي إلى سورية، غير بيدرسن.

وقال: “إيطاليا لن تتقدم خطوات إلى الأمام إذا لم تكن بالتوازي مع تقدم العملية السياسية بناء على قرار الأمم المتحدة. وأردف رئيس الدبلوماسية الإيطالية “يتعين علينا متابعة العملية التي تقوم بها اللجنة الدستورية وعندما تكون الظروف مناسبة، آمل في خطوات إلى الأمام، نتخذها جميعنا سوياً، بشأن وجود الدبلوماسيين” في سورية.