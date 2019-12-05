شكري يستعرض مع دي مايو “الأثر السلبي” لإتفاقية حكومة الوفاق الليبية-تركيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة- أعلنت السلطات في مصر أن وزير الخارجية، سامح شكري إستهل زيارته الحالية للعاصمة الإيطالية روما بعقد جلسة محادثات رسمية مع نظيره الإيطالي، لويجي دي مايو، بدأت بلقاء منفرد بين الوزيرين، أعقبه غداء عمل بمقر الخارجية (قصر فارنيزينا) ، حيث بحث الوزيران “سُبل تطوير العلاقات الثنائية بين القاهرة وروما في مختلف المجالات، فضلاً عن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، لمستشار أحمد حافظ، بأن الوزيرين تبادلا وجهات النظر حول الأوضاع في المنطقة، لاسيما التطورات في سورية والقضية الفلسطينية وسد النهضة، وكذلك آخر مستجدات الأزمة في ليبيا وسُبل دفع جهود استعادة الأمن والاستقرار هناك”. وأردف المتحدث بإسم الخارجية “استعرض الوزير شكري الأثر السلبي لتوقيع اتفاقي التعاون العسكري والسيادة علي المناطق البحرية بين رئيس مجلس الوزراء الليبي وتركيا علي ضوء عدم اتساقهما مع اتفاق الصخيرات وتعارضهما مع جهود التوصل إلى تسويات سياسية شاملة تحقق الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا”، وهو “ما ابدي الوزير الإيطالي تفهمه له.”

كما أعرب الوزيران، وفق المتحدث المصري، عن “قلقهما إزاء تأثير التطورات الأخيرة في ليبيا على جهود مكافحة الإرهاب والميليشيات الراديكالية ومجابهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية”، وأكدا “حرصهما على إنجاح مسار برلين لتسوية الأزمة الليبية بصورة شاملة”.