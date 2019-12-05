دي مايو يلتقي سيالة ومذكرتي التفاهم بين حكومة الوفاق وتركيا ضمن الأجندة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- جددت الحكومة الايطالية على لسان وزير خارجيتها لويجي دي مايو في لقاء مع نظيره الليبي، محمد طاهر سيالة اليوم الخميس، “دعم حكومة الوفاق الوطني والعملية السياسية بقيادة الأمم المتحدة”، مع التأكيد بأنه “لا يوجد حل عسكري للأزمة” في ليبيا.

وغرّدت الخارجية الايطالية في أعقاب الاجتماع الثنائي الخميس، الذي جاء على هامش منتدى (حوارات المتوسط) الملتئم اليوم وبيستمر إلى السبت المقبل، مشيرة إلى أنه جرت “مناقشة مذكرتي التفاهم (التعاون العسكري والسيادة علي المناطق البحرية) بين حكومة الوفاق وتركيا، وإيضاً من منطلق تأثيرهما على عملية برلين”.