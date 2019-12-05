الخارجية الايطالية: دي مايو يدعو مصر لزيادة التعاون القضائي الثنائي بشأن قضية ريجيني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- حث وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو في لقاء مع نظيره المصري، سامح شكري، السلطات في القاهرة “بقوة” على “مزيد من التعاون الثنائي لتقديم المسؤولين عن مقتل (الباحث الايطالي) جوليو ريجيني، الهمجي إلى العدالة”.

وقالت الخارجية الايطالية في تغريدة أعقاب الاجتماع، إن أجندة اللقاء شملت أيضاً “القضايا الدولية وليبيا”.

وبدورها، أشارت وزارة الخارجية المصرية في مذكرة إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على “الالتزام الكامل بمواصلة التعاون القائم بين السلطات القضائية في البلدين بكل شفافية وصولًا إلى استجلاء الحقيقة، على ضوء الأهمية التي يوليها الجانبان لهذه القضية” حيث “رحب الوزيران بالدعوة الموجهة من السيد المستشار النائب العام إلى نائب عام روما لزيارة القاهرة في هذا الصدد”.

وفي سياق آخر، صرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم الخارجية، بأن “الوزير شكري ثمّن خلال اللقاء العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين في مختلف المجالات”، مشيراً إلى “أهمية الحفاظ على الوتيرة الإيجابية التي شهدتها العلاقات الثنائية خلال الآونة الأخيرة، ومؤكداً الحرص المصري على تعزيز تلك العلاقات من خلال العمل المشترك نحو تلبية تطلعات شعبي البلدين الصديقين ومواجهة التحديات المشتركة وتنسيق المواقف وبلورة رؤية مشتركة حول أفضل السبل لمواجهتها”.