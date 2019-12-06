إسرائيل تتوعد بهدم المنشآت الممولة أوروبيا في الضفة الغربية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – لوحت إسرائيل بهدم جميع المنشآت الممولة أوروبيا في المناطق المصنفة “ج” في الضفة الغربية بدون تراخيص إسرائيلية.

وتشكل المنطقة “ج” نحو 60٪ من مساحة الضفة الغربية وتقع تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة.

ولطالما اشتكت الدول الأوروبية من إقدام إسرائيل على هدم منشآت في هذه المنطقة يمولها الاتحاد الأوروبي لأسباب إنسانية.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت، هذا الأسبوع، لسفراء الاتحاد الأوروبي في إسرائيل إن “الجيش لن يتسامح مع منشآت يمولها الاتحاد الأوروبي في المناطق “ج” دون الحصول على تصاريح بناء إسرائيلية”.

ونقلت صحيفة (ميكور ريشون) الإسرائيلية عن بينيت إضافته “تنوي المؤسسة الأمنية الإسرائيلية هدم جميع المباني التي تقام في المناطق “ج” دون ترخيص بما في ذلك تلك الممولة من قبل الاتحاد الأوروبي”.

وبينيت هو من الداعين الى ضم المنطقة “ج” الى إسرائيل وهو ما يعارضه الاتحاد الأوروبي بقوة ويعتبر أنه يمنع أي إمكانية لتطبيق حل الدولتين.

وكان من المشاركين في الاجتماع سفراء إيطاليا، المانيا، فرنسا، هولندا والدنمارك.

وقال بينيت للحاضرين “إذا ما اردتم الاستثمار في الفلسطينيين فإن من المجدي التركيز على النشاطات الإنسانية وليس البناء غير المرخص”.