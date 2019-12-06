الجبير: حوار مع طهران إذا غيّرت سياساتها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكد وزير الدولة في المملكة العربية السعودية للشؤون الخارجية، عادل الجبير، أنه لا يمكن إجراء حوار مع جمهورية إيران الإسلامية إلا إذا “غيّرت سياساتها”، مشيرًا إلى ضرورة قيام حكومة طهران بتغيير سلوكها.

وأضاف المسؤول السعودي في تصريحات لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء اليوم الجمعة، على هامش منتدى (حوارات المتوسط 2019) الملتئم بالعاصمة الايطالية روما: “لقد حاولنا إجراء حوار مع إيران منذ ثورة الخميني، وأظهرنا علامات للصداقة وفي المقابل تلقينا الدمار”، مشددًا على أن “إيران هاجمت السفارات السعودية، ونفذت هجمات إرهابية ضد بلادنا وبقية المنطقة، وهي تحاول تغذية الانقسام الطائفي”.

وذكر الجبير أن “إيران كانت في الآونة الأخيرة مسؤولة عن هجمات ضد بنى تحتية نفطية”، تابعة لشركة أرامكو السعودية، “وهذه الهجمات لم تكن ضد المملكة العربية السعودية وحسب، بل ضد العالم بأسره”.

ووفقا لوزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، فـ”في الواقع، بسبب توقف إنتاج النفط وما ترتب على ذلك من ارتفاع في الأسعار “أصيب كل إنسان في العالم بما فعلته إيران”.

وشدد الجبير على أن “إيران إذا أرادت إجراء حوار معنا فعليها أن تتصرف كدولة طبيعية”، وخلص إلى القول “إن عليها احترام القانون الدولي ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى”.