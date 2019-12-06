منظمة غير حكومية تحذر من مخاطر ظاهرة اختفاء الأطفال المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – حذرت منظمة غير حكومية تعنى بشؤون الأطفال المفقودين من مخاطر تنامي هذه الظاهرة خاصة بالنسبة للمهاجرين منهم.

وأشارت ميسنيغ تشيلدرن إلى أن 30 ألف قاصر من المهاجرين قد اختفوا في مختلف أنحاء أوروبا خلال السنوات القليلة الماضية، منهم 427 في بلجيكا وحدها.

وأوضحت المنظمة في أحدث تقاريرها بهذا الشأن أن هؤلاء الأطفال يختفون غالباً خلال قبل أو أثناء قيام السلطات بدراسة طلبات لجوئهم.

ويعود السبب، حسب المنظمة، إلى أن شروط التعامل معهم في مراكز الايواء غير مناسبة بالإضافة إلى طول مدة معاينة طلبات اللجوء، وهو الأمر الذي يدفع عدد كبيراً منهم للفرار.

ولا تنحصر ظاهرة اختفاء القاصرين المهاجرين في بلدان بعينها، بل يمكن رؤيتها في أماكن مثل ألمانيا، بريطانيا والسويد، ” قد يكون هؤلاء وقعوا ضحية التجنيد أو مختلف أنواع الاستغلال”، وفق التقرير.

ووجهت المنظمة، على غرار العديد من المنظمات المعنية بشؤون الأطفال في أوروبا، انتقادات لاذعة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي متهمة إياها بالتقصير في معالجة قضايا الأطفال المهاجرين.

وتؤكد المنظمات غير الحكومية على عدم وجود تماسك وتنسيق بين الدول الأعضاء فيما يتعلق بتبادل المعلومات بشأن الأطفال والقاصرين المهاجرين، ما يجعل عملية تعقبهم ومتابعتهم أمراً شبه مستحيل.

وتؤكد ميسينغ تشلدرن على عدم توفر إجراءات قانونية خاصة بالقاصرين المهاجرين لدى عدد كبير من الدول الأعضاء.

وتخشى المنظمات غير الحكومية أن يقع الأطفال المفقودين أو الهاربين من مراكز الايواء في أوروبا ضحية شبكات الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر أو التجنيد لصالح جماعات إرهابية.

هذا و لا تولي الدول الأوروبية، حسب رأي الهيئات غير الحكومية، اهتماماً كافيا لقضايا الأطفال المهاجرين.