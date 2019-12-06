أوروبا تؤكد مجدداً على استمرار مساعدة اللاجئين في تركيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبرت المفوضية الأوروبية عن عزمها الاستمرار في الوفاء بالتزاماتها المنصوص عنها في الاتفاق المبرم مع تركيا بخصوص اللاجئين.

عن هذا الموقف عبر كل من المفوضان الأوروبيان المكلفان شؤون الهجرة ماغاريتس شيناس، ويلفا يوهانسن المكلفة الشؤون الداخلية في بيان صدر اليوم في ختام زيارتهما لتركيا.

وتأتي هذه الزيارة بعد أيام فقط من تولي طاقم المفوضية الأوروبية لمهامه، ” إن زيارة تركيا في بداية مهمتنا تعبر عن تصميمنا الاستمرار في التعاون معها”، وفق كلامهما.

وقد التقى المسؤولان الأوروبيان بعدد كبير من الوزراء والمسؤولين الأتراك وفي مقدمتهم الرئيس رجب طيب أردوغان.

ووفرت الزيارة، حسب البيان، فرصة لتبادل وجهات النظر في العديد من المواضيع، وكذلك للتأكيد على استمرار التعاون الأوروبي مع تركيا بوصفها شريك استراتيجي وجار لأوروبا.

وأشار البيان إلى أن الجانبان أكد على عزمهما احترام التزاماتهما بموجب اتفاق 2016 بخصوص اللاجئين.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قد أقرت في مؤتمر صحفي في بروكسل قبل أيام، بوجود مشاكل وخلافات مع تركيا، ولكنها نبهت إلى أنها ستستمر في العمل مع أنقرة خاصة فيما مجال مساعدة اللاجئين.