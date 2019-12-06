دي مايو: حان الوقت للحوار مع دمشق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، “يجب إعطاء زخم أكبر للحوار مع دمشق”.

وفي تصريحات لصحيفة (كورييري ديلا سيرا)، الجمعة، أضاف الوزير دي مايو، أن “القوات الكردية والعربية الموحدة في قوات سورية الديموقراطية، دفعت ثمناً باهظاً في الحرب ضد تنظيم (الدولة الإسلامية)، التي لا تزال تشكل تهديدًا خطيرًا”.

وتابع الوزير “لقد دعمت إيطاليا وستواصل دعم البرامج التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار في شمال الشرق السوري”، وذلك “من خلال تفضيلها بعض الخدمات الأساسية وتعزيز القدرات الإدارية المحلية”.

وأشار وزير الخارجية الى أن “المساهمة في تحقيق الاستقرار وإعادة بناء سورية تعني تعزيز أمن بلادنا أيضًا”، فـ”نحن نؤيد تأييدا تاما عمل الأمم المتحدة والمبعوث الخاص غير بيدرسن، الذي التقيت به في مقر الوزارة، قصر (فارنيزينا)، وأعتقد أن من المهم إعطاء دفعة أكبر للحوار مع دمشق، وبالتالي إشراك جميع ممثلي جميع الأطراف، على غرار ما نفعل في ليبيا”.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية الى القول “إن التطورات على الساحة السورية تتطلب تجديد الجهود الدبلوماسية، وأعتقد أن على أوروبا أن تفعل المزيد في هذا الاتجاه”.