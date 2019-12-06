لافروف: الوضع معقد بليبيا وهناك لاعبون كثيرون للغاية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الوضع في ليبيا بأنه “معقد للغاية لأن هناك كثير من اللاعبين”، بينما “تُطرح أسئلة كثيرة حول من هو الشرعي ومن هو الأكثر شرعية”، في البلاد.

وفي تصريحات عند نهاية لقاء جمعه ووزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، أثناء تواجده في روما الجمعة، للمشاركة بمنتدى (حوارات المتوسط 2019)، أشار لافروف إلى أن “القلق يكمن في أن كل ما تمت الموافقة عليه على الورق يجب أن يضع في الاعتبار هشاشة الوضع”، الليبي.

أما فيما يتعلق بالتحضير لمؤتمر برلين، فوفقًا للافروف، “يجب دعوة أي شخص لديه صلة بليبيا، بدءًا من الاتحاد الأفريقي الذي لم تتم دعوته لسبب غير مفهوم”.

من جانبه، قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، في ختام اجتماعه ونظيره الروسي بمقر مجلس الشيوخ الإيطالي (فيلا ماداما)، “لقد أشرت إلى مخاوفنا بشأن تكثيف الحرب الأهلية في ليبيا وحقيقة أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة”.