لافروف رداً على قضية المرتزقة الروس: أنظروا لما يفعل الأمريكان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف معلقا على قضية المرتزقة الروس في ليبيا، “أنظروا الى ما يفعله الأمريكان”.

وكان وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو قد وصف الوضع في ليبيا بـ”الدرامي”، حيث هناك “استخدام متزايد للأسلحة المتطورة والمرتزقة الأجانب” بين طرفي الصراع العسكري الراهن هناك.

ورداً على سؤال حول وجود مزعوم لمرتزقة روس في ليبيا، بين صفوف قوات الجنرال خليفة حفتر، أجاب لافروف متحدثًا في المنتدى (حوارات متوسطية 2019) الملتئم في روما، الجمعة، أن “هناك جنود أمريكيون كثيرون في منطقة المتوسط، وهم هناك بدون حق. فلماذا توجه الإتهامات نحو روسيا كلما حدث شيء ما؟”.

أما بشأن المؤتمر الدولي حول ليبيا المزمع عقده في العاصمة الألمانية في بداية العام المقبل، فقد قال رئيس الدبلوماسية الروسية “في الواقع، لقد فاجأنا مؤتمر برلين لأن أحزاباً ليبية وبلدان مجاورة لم تتم دعوتها”. وأردف “أعتقد أنها فرصة ضائعة”، معربا عن “الأمل بأن يتم في المستقبل اتباع نهج أكثر شمولاً”.