وزير خارجية إسرائيل: يلزم تحالف عسكري لوقف برنامج إيران النووي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس “نحن بحاجة إلى إنشاء تحالف عسكري عربي ـ غربي من شأنه أن يهدد إيران ويدفعها لوقف برنامجها النووي، الذي يشكل تهديدًا لأوروبا أيضاً”.

ووفقا لما قاله كاتس في كلمته خلال منتدى (حوارات متوسطية 2019) الملتئم في روما، الجمعة، فإن “طهران تقوم بتطوير أسلحة جديدة، وهذا هو السبب في أن احتواء إيران لا يخدم مصلحة إسرائيل فحسب، بل يصب في مصلحة الجميع أيضاً”.

وذكر وزير الخارجية الإسرائيلي أن الدولة اليهودية تعتبر الجمهورية الإسلامية “التهديد الرئيسي لاستقرار المنطقة”، لأنها “تحاول إقامة ثورة شيعية، وتواصل دعم الحكومة السورية بهدف إنشاء قاعدة ثابتة لمهاجمة إسرائيل”.

وأشار الوزير كاتس الى أن الحكومة الإسرائيلية لديها “حوار مفتوح وعلاقة تعاون ثنائية مع روسيا لتحقيق الاستقرار في سورية”، وأنه “لتحقيق ذلك يجب علينا وقف إيران”.

أما فيما يتعلق بالاضطرابات الأخيرة في الجمهورية الإسلامية، فقد قال الوزير الإسرائيلي إن طهران “ديكتاتورية، ودعونا لا ننسى ما تفعله (السلطات الإيرانية) بالسكان، فقد سقط آلاف القتلى، ووفقًا لبعض وسائل الإعلام، فقد تم حظر استخدام الإنترنت مرة أخرى”.