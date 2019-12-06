لافروف: الناتو أقدم على مغامرة خطيرة في ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن حلف شمال الأطلسي “(الناتو)، أقدم على مغامرة خطيرة في ليبيا، قادت إلى نتائج سلبية على الاقتصاد وعلى أمن البلاد”.

وأضاف لافروف متحدثًا في منتدى (حوارات متوسطية 2019) الملتئم في روما، الجمعة، أنه “من خلال الحوار الشامل وعلى المستوى الدولي فقط يمكن حل الأزمة الليبية”، معرباً عن أنه مقتنع بأن “من الضروري إشراك جميع الأطراف الفاعلة في ليبيا، من (رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز) السرّاج إلى (المشير خليفة) حفتر”.

وخلص رئيس الدبلوماسية الروسية الى القول إن “غياب الحوار وقرار الإطاحة بالقذافي، أديا إلى عواقب ما تزال ليبيا تدفع ثمنها حتى الآن”.