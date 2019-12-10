إيطاليا: بركان نيوزيلندا لم يمس مواطنينا في البلاد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت مصادر دبلوماسية إيطالية إن “مأساة البركان الذي ثار على الجزيرة البيضاء في نيوزيلندا، لم يمس أياً من مواطنينا المتواجدين في البلاد”، حيث “ثار البركان أثناء جولة سياحية كانت تجري في المنطقة”.

وأوضحت المصادر ذاتها، في تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الإيطالية، أنه “بمجرد اندلاع الحمم، تم تنشيط وحدة الأزمات والسفارة الإيطالية في ويلنغتون، وأقيمت اتصالات مستمرة مع سلطات الشرطة النيوزيلندية لإجراء جميع التحقيقات اللازمة”.

وذكرت المصادر الدبلوماسية أنه “تجدر الإشارة إلى أنه في نهاية تحقيقات استمرت طوال يوم أمس بالكامل، لم يتم التوصل الى اكتشاف وجود مواطنين إيطاليين طالتهم الكارثة”.