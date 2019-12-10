برلمانية إيطالية: ماذا نفعل إزاء تهرّب عمالقة الويب والمتاجر الصينية من الضرائب؟

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت برلمانية إيطالية معارضة، إنها تثمِّن كلمات رئيس الجمهورية سيرجو ماتاريلا بشأن التهرب الضريبي، لكن ماذا عسانا أن نفعل إزاء تهرّب عمالقة الويب والمتاجر الصينية من دفع الضرائب؟

وكان الرئيس ماتّاريلا قد قال في كلمة ألقاها على مجموعة من الطلاب، إن “التهرب الضريبي أمر فادح، غير لائق، ومشكلة ثقافية”، إنه “تمجيد للإنغلاق على الذات والفردانية الغاضبة”.

وأضافت زعيمة حزب التحالف الوطني ـ إخوة إيطاليا، جورجا ميلوني في تصريحات إذاعية الثلاثاء، “من الواضح أنني أوافق على أن التهرب الضريبي طاعون ينبغي محاربته”، لكن “تظل الحقيقة أننا بحاجة إلى فهم مكان وجوده”.

وتابعت ميلوني “الفكرة التي تتملكني هي أننا نواصل الحديث عن التهرب كما لو أن المشكلة تكمن في الحقيقة لدى التجار، دون أن يكون واضحاً أن لدينا دولة قوية مع الضعيف وضعيفة مع الأقوياء، والمتهربين بالمليارات، وعمليات التهرب الضخمة التي قررت ألا تنظر إليها”.

وتابعت البرلمانية اليمينية “نحن نناقش المناورة الاقتصادية والمالية، وقد قدم حزبنا تعديلين على موضوع التهرب الضريبي الكبير: واحد تم رفضه بالتأكيد، والآخر سنرى ما سيحل به”. وأوضحت أن “الأول هو ذلك الخاص بالشركات الإنترنت العملاقة”.

وخلصت ميلوني الى القول إن “لدينا شركات ويب ضخمة تكسب مليارات اليوروهات في إيطاليا، والتي دفعت العام الماضي، مجتمعة، 204 مليون يورو، وهو ما تدفعه أية شركة عادية في البلاد”.