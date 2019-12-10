إسرائيل: سنتحرك عسكريا ضد ايران عند الضرورة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- هددت إسرائيل بأنها ستتحرك عسكريا ضد إيران إذا اقتضت الضرورة، لمنعها من امتلاك السلاح النووي.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس في تصريح على حسابه بمنصة (تويتر) ” لن نسمح لإيران بحيازة أسلحة نووية، وإذا اقتضت الضرورة ذلك ولم يكن أمامنا خيار آخر، سنلجأ إلى استخدام القوة العسكرية”.

وأضاف كاتس “إسرائيل ليست كالمتظاهرين الإيرانيين العزل الذين يقوم النظام الإيراني بذبحهم”.

وأشار وزير الخارجية الى انه يرد على تهديدات إيرانية بتوجيه ضربة قاسمة الى إسرائيل في حال هاجمتها.

وأعلنت إسرائيل مرارًا رفضها للاتفاق الدولي مع إيران، حول برنامجها النووي.