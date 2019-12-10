المفوضية الأوروبية: حركنا كل المبالغ المخصصة للاجئين في تركيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أتمّ الاتحاد الأوروبي الوفاء بكافة التزاماته ضمن الاتفاق المبرم مع تركيا بخصوص اللاجئين على أراضيها عبر تعبئة كامل المبلغ البالغ 6 مليار يورو، حسبما أعلنت المفوضية الاوروبية.



وأشار الجهاز التنفيذي الاوروبي إلى أن 4.3 مليار يورو قد تم ضخها بالفعل في مشاريع بهدف تحسين حياة اللاجئين في تركيا.

وفي هذا الإطار، أكد أوليفيه فارهيليه، مفوض شؤون التوسيع والجوار أن تحريك كامل المبلغ يدل على تصميم أوروبا على الوفاء بالتزاماتها، خاصة لجهة دعم اللاجئين والمجموعات المضيفة لهم.

وأوضحت المفوضية أن الأموال الأوروبية ساعدت 1,7 مليون لاجئ على سد احتياجاتهم الأساسية خاصة في مجال السكن والدواء، وأمنت التعليم لأكثر من نصف مليون طفل، فـ”الاتحاد الأوروبي سيستمر في تنفيذ التزاماته”، حسب بيان المفوضية.

ويأتي هذا الإعلان بعد الاجتماع الثالث عشر للجنة تنفيذ الاتفاق مع تركيا والمكون من ممثلين عن المفوضية، الدول الأعضاء، البرلمان الأوروبي والسلطات التركية.

وتستنتج المفوضية أن 3 مليار من المبلغ الأساسي سيتم انهاء صرفها بنهاية العام الحالي، في حين سيبلغ معدل المبالغ التي ستصرف بنهاية العام القادم إلى 4 مليار يور.

وتمول أوروبا حالياً 95 مشروعاً تنموياً لصالح اللاجئين والمجموعات المضيفة في تركيا في مجالات الصحة والتعليم والبنى التحتية والدعم الاجتماعي والتأهيل المهني، فيما سيتم توقيع عقود لتمويل 25 مشروعاً آخر خلال الأشهر القادمة في مجالات مماثلة.

ومن المقرر أن يستمر الاتحاد الأوروبي، بمؤسساته ودوله في تمويل المشاريع المخصصة للاجئين في تركيا حتى 2021، فيما سيمتد تمويل بعضها الآخر حتى 2025.

وكان الاتحاد الأوروبي قد توصل في آذار/ مارس 2016 إلى اتفاق مع تركيا تعهدت فيه بروكسل بدعم أنقرة مالياً وتنموياً لإبقاء اللاجئين على أراضيها ومنع تدفقهم إلى أوروبا.

ودأب كبار المسؤولين الأتراك على الشكوى من ما يرونه “تهرب” الاتحاد من التزاماته، ملوحين بإمكانية اغراق أوروبا باللاجئين.

وكان المفوض الأوروبي المكلف شؤون الهجرة ماغاريتس شيناس، قد قام بزيارة إلى تركيا قبل أيام لم تنجح في تهدئة التوتر بين الطرفين، خاصة في ملف الهجرة.