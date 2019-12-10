مسؤول إيطالي: مبادرة الحزام والطريق الصينية فرصة رائعة لشركاتنا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال مسؤول إيطالي إن علينا قول الحقيقة لشركتنا، وهي أن مبادرة الحزام والطريق الصينية، ومجموعة الخَمس (الدول الناشئة في اقتصاد الألفية الثالثة، وهي البرازيل، الصين، الهند، المكسيك وجنوب أفريقيا)، تعدّ فرصاً رائعة.

وأضاف الوكيل السابق لوزارة الإقتصاد، ميكيلي جيراتشي، في تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الإيطالية الثلاثاء، أن “الناتج المحلي الإجمالي للصين ينمو بنسبة 9.5٪ سنوياً، وقد تم انتزاع 800 مليون شخص من الفقر، وأصبحت رواتب المواطنين أعلى 100 مرة مما كانت عليه عام 1978، وأنا أتحدى أي شخص أن يقول، اقتصاديا، إنه كان يمكن القيام بأكثر من ذلك”.

وحذّر الخبير الإقتصادي من أنه “بدلاً من ذلك، كان هناك تشويه للواقع، الذي لاحظته بشكل خاص عندما عشت في الصين لمدة عشر سنوات، وشهدت شركات إيطالية عديدة تصطدم بالواقع القاسي، وهي حقيقة لم يتم إطلاعها عليها جيدًا”. ولم يخفِ “الوجه الآخر للعملة، والثمن الذي دفع لتحقيق هذه النتائج”، فقد “تم معاقبة البيئة على سبيل المثال، لكنهم يسعون الآن لحل هذه المشكلة أيضًا”.

وذكر جيراتشي أن “مجموعة الخمس على سبيل المثال، تمثل تحديًا وفرصة، ويجب أن يُفهم جيداً، دون تصريحات، أنه موضوع له جوانب تقنية وجيوسياسية، وأنا أترك التحليل لمن يعرف أكثر مني، لوزير الخارجية ورئاسة مجلس الوزراء”.

واستدرك المسؤول السابق، “أحرص على الإشارة إلى أنه إنطلاقا من انتمائي لحزب الرابطة، فإن الأمن الوطني وحماية سيادتنا الوطنية، وُضعا دائما قبل الأهداف الاقتصادية الأخرى، كما ذكّر سالفيني بذلك دائمًا”.

واشار الى أن مبادرة الحزام والطريق، “مشروع يمتلك وجوهاً عديدة، يجب فهمها جيدًا وتحليلها”، والتي “يمكن أن تمنح شركاتنا فرصًا كبيرة في مختلف القطاعات”، لكن “هناك المخاوف المعتادة أيضًا”، كـ”فخ الديون، بيع الأصول الاستراتيجية وغيرها من الأشياء التي وضعتها في الاعتبار”.