الحكومة الايطالية تعقد إجتماعاً حول ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- عقدت الحكومة الايطالية صباح اليوم الثلاثاء إجتماعاً حول “الوضع في ليبيا” بمقر رئاسة الوزراء (قصر كيجي) بالعاصمة روما.

ولم يصدر أي بيان رسمي في أعقاب الاجتماع، الذي شارك فيه، إضافة إلى رئيس الحكومة جوزيبي كونتي، وزراء الخارجية والدفاع والداخلية.

يذكر أن وزير الخارجية، لويجي دي مايو قد أعرب أمس عن قلق بلاده حيال تفاقم الحرب الدائرة بين طرفي النزاع في ليبيا، وقال “لم يعد لدينا الكثير من الوقت” هناك.

كما حذر رئيس الدبلوماسية الايطالية الاتحاد الأوروبي من مخاطر فقدان دوره في الساحة الليبية، مناشدا الجهات الاجنبية بـ”التوقف عن أي نوع من التدخل” بدعم جهة على حساب الأخرى.