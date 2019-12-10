بوريل ولودريان يشددان على ضرورة الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبر كل من الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزف بوريل، ووزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، عن قناعتهما بضرورة الحفاظ على الاتفاق الموقع مع ايران بشأن أنشطتها النووية.

وكان الرجلان يتحدثان خلال مؤتمر صحفي مشترك عقب زيارة بوريل لباريس اليوم.

واعتبر الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد أن اجتماع فيينا يوم الجمعة الماضي الذي ضم ممثلي الدول المتبقية في الاتفاق أثبت أن الفرصة لا تزال سانحة لانقاذه.

وشدد بوريل على ضرورة العمل على اقناع ايران بعدم وضع الاتفاق في خطر.

ومن جانبه، أكد رئيس الدبلوماسية الفرنسية على أن هم الأوروبيين الأول هو الحفاظ على الاتفاق ، مشيراً إلى مسؤولية إيران في وضع حد للانتهاكات والتي قد تؤثر سلباً على مصيره.

ومضى قائلاً: “قلنا سابقاً أن الانتهاكات الإيرانية للاتفاق ما هي إلا رد سيء على قرار سيء من قبل الأمريكيين”.

ويشير لودريان هنا إلى قرار الولايات المتحدة الأمريكي الانسحاب الأحادي الجانب من الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015.

أما بشأن ملف حقوق الانسان وقيام ايران باستعمال “العنف تجاه المتظاهرين”، حرص المسؤولان على توخي الحذر متسلحين ببيان أوروبي صدر قبل أيام يدين تصرفات طهران تجاه المدنيين الذين تظاهروا احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود.

واعتبر بوريل أن عدم طرح موضوع فرض عقوبات أوروبية على ايران بسبب تصرفاتها تجاه المحتجين حالياً، لا يمنع العودة إليه في المستقبل.