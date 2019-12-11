إنتخاب أول إمرأة رئيسة للمحكمة الدستورية الايطالية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- إنتُخِبت أستاذة القانون الدستوري، مارتا كارتابيا (56 عاماً)، اليوم الاربعاء رئيسة للمحكمة الدستورية الايطالية، وهي أول امرأة تتقلد هذا المنصب.

وصوت 14 قاضيا بالمحكمة الدستورية لصالح كارتابيا رئيسة للمحكمة، بينما صوت قاض آخر بورقة بيضاء.

ويعين رئيس الجمهورية ثلث قضاة المحكمة الدستورية الخمسة عشر، والثلث الثاني من قبل البرلمان الايطالي، بينما يعين الثلث الاخير قضاة المحكمتين العامة والادارية.

وكان رئيس الجمهورية السابق جورجو نابوليتانو قد عيّن كارتابيا قاضية في المحكمة الدستورية في 13 أيلول/سبمتر من عام 2011.

وسوف تترأس كارتابيا المحكمة الدستورية لمدة تسعة أشهر، حيث يحدد القانون الايطالي مدة خدمة القضاة في المحكمة الدستورية بعشرة أعوام فقط.