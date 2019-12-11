انتهاء جولة أستانا 14 دون جديد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- انتهت اليوم أعمال اجتماعات أستانا في جولتها الرابعة عشر دون مخرجات مختلفة عن مخرجات ما سبقها من اجتماعات.

وأكد البيان الختامي للمباحثات التي حضرها مبدوبو الدول الضامنة الثلاث، روسيا وإيران وتركيا، على “وحدة سورية وسلامة وسيادة أراضيها”، مشدداً على “رفض محاولات خلق حقائق جديدة على أرض الواقع في سورية”.

ودعا البيان إلى دعم الحل السياسي للأزمة السورية وفق قرار مجلس الأمن 2254 وأكد أنّه لا حل عسكري في سورية.

وشدد البيان على دعم اللجنة الدستورية السورية ورفض التدخل في عملها.

وجاء في البيان أن الدول الضامنة اتفقت على الحاجة إلى تسهيل العودة الآمنة الطوعية للاجئين والنازحين إلى أماكن إقامتهم في سورية وضمان حقّ العودة.

وأشار البيان إلى ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية لجميع السوريين في جميع أنحاء البلاد دون تمييز وتسييس وشروط مسبقة.

وطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين والأسرى عند جميع الجهات في سورية.

ولفت البيان إلى أن الدول الضامنة اتفقت على ضرورة القضاء على الجماعات المصنّفة في مجلس الأمن الدولي على أنّها “إرهابية”.