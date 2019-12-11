مصدر أوروبي: جونسون لن يحضر قمة الاتحاد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد مصدر أوروبي مطلع أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، لن يحضر القمة الأوروبية القادمة يومي 12 و13 الشهر الحالي في بروكسل.

ويتزامن موعد القمة مع الانتخابات البريطانية المرتقبة، والتي من المفترض أن تؤثر بشكل مباشر على مسيرة خروج بريطانيا من الاتحاد (بريكست).

ومن المقرر أن يناقش زعماء الاتحاد تطورات مسيرة بريكست، وأن تصدر القمة إعلانناً مقتضباً بهذا الشأن.

وسيركز الإعلان، حسب المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، على استعداد الاتحاد الأوروبي للبدء بمناقشات جدية لتحديد شكل العلاقة المستقبلية مع بريطانيا بعد إنجاز بريكست، دون أي تدخل فيما ستسفر عنه الانتخابات.

ومضى المصدر قائلاً: “نطمح إلى أقوى شكل ممكن من العلاقة مع بريطانيا كدولة جارة”.

ونفى المصدر أن يكون زعماء الاتحاد بصدد مناقشة أي تمديد إضافي لبريكست، باعتبار أنهم لم يتلقوا أي طلب بهذا الشأن حتى الآن.